HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Saldırı altındaki İdlib'de ilk iftar

İDLİB(AA) - Suriye'deki Esed rejimi ve destekçilerinin son haftalardaki yoğun saldırıları altındaki milyonlarca sivil, ilk iftarını yaptı.



İç savaşın 8 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'de, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki yerleşimlerde yaşayan aileler, bu ramazanı da saldırların altında, evlerinden uzak karşıladı.

Son bir haftada 103 bin 539 sivil daha Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle evlerini terk ederek ilk iftarlarını Türkiye sınır hattındaki kamplarda yapmak zorunda kaldı.

Saldırıların altındaki kent bu ramazana göçler ve bombardımanlar altında girdi.

Türkiye sınırındaki bir kampa sığınan Hama'nın Kefrebude ilçesinden Subhiyye İzzeddin, Esed rejiminin saldırıları yüzünden göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Eşinin bombardımanda öldüğünü aktaran İzzeddin, "Bu kamplarda yaşamak zordur. Bazen borcumu kapatmak için başkalarından borç alırım." dedi.

Yaşadığı kampta ekmeğin bedava dağıtıldığını anlatan İzzeddin, şunları kaydetti:

"Köydeki evimizi hatırlayıp çok özlüyorum. Ama çocuklarım içim korkuyorum. En büyük sorun ramazan ayında gelir temin etmektir. Hiç kimse rahat değil. Bugün iftar yemeğimizde patates kızartması var. Allah'tan çocuklarıma iyi bir gelecek güzel bir hayat dilerim. Kamplarda hayat çok zor. Kırmızı eti alamıyoruz çok pahalı."



