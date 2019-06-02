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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Pakistan'ın yol kenarı iftarları binlerce kişiyi doyurdu

Pakistan'da ramazan geleneklerinden biri olan yol kenarı iftarlarında her gün yüzlerce kişi iftar yapıyor- İslamabad'daki kavşakta günlük 300 kişiye iftar veren 6 arkadaşın kim olduğu bilinmiyor- İftar dağıtma işlemlerini gönüllüler yapıyor

02 Haziran 2019 Pazar 11:02
HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Pakistan'ın yol kenarı iftarları binlerce kişiyi doyurdu

İSLAMABAD (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'ın geleneklerinden biri olan yol kenarı iftarları bu ramazanda da binlerce kişiyi sofralarda buluşturdu.

Ülkenin başkenti İslamabad'da her ana yol kenarı, meydan ve ticaret alanları çevresinde dernekler ile hayırseverlerin organize ettiği iftar sofraları kuruluyor.

Kaldırımlar ya da refüjler boyunca kurulan sofralarda Pakistan'a özgü biryani, samosa, pakora ve ruhafsa isimli yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.

İslamabad'ın F-8 kavşağı kentin en yoğun yollarından biri. Buradaki geniş refüjde 6 hayırsever arkadaş her gün yaklaşık 300 kişiye iftar veriyor. İftara, bölgede yaşayan ya da çalışanların yanı sıra yoldan geçenler de katılıyor.

Kavşakta yemek dağıtan Muhammed Ali Han, "Hayırsever 6 arkadaş, bu kavşakta her gün 300 kişinin iftar yapmasına vesile oluyor. Bu zamana kadar buraya hiç gelmediler. Sadece yemeği ya da parasını bize veriyorlar biz de gelip burada dağıtıyoruz. Kendilerinin bilinmesini istemiyorlar. Bizim dışımızda da o insanların kim olduğu bilinmiyor." diye konuştu.

Han, kavşakta verilen iftara katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Burası yoğun bir kavşak olduğu için yoldan geçen, arabalardan inip gelenler oluyor. Burada iftar yapan insanların çoğu erkek olduğu için kadınlar gelip kutular içinde yemek alıyor ve evlerinde iftar yapıyor. Biz neredeyse burada dağıttığımız kadar yemeği, kutulara ve poşetlere koyup gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İftara her gün gelen belirli insanların olduğunu kaydeden Han, ramazanın başladığı günden bu yana binlerce kişiye iftar dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

- Gönüllüler onlarca noktada iftar dağıtıyor

Ramazanda İslamabad'ın birçok noktasında aynı manzarayı görmek mümkün. Bunlardan biri de kentin F-7 bölgesinin Bhittai Caddesi'nde kurulan iftar sofrası.

Kaldırım boyunca kurulan 50 metrelik sofrada iftar veren Mazhar Han, sofranın dernekler ve hayırseverler tarafından kurulduğunu ve her gün farklı kişi ve kurumların katkıda bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 kişinin iftar yaptığı sofrada yemekleri servis edenlerin de gönüllü olduğunu söyleyen Han, "İslamabad'ın her köşesinde bu tarz iftar sofraları kuruluyor ve hepsinde onlarca gönüllü çalışıyor. Çoğu öğrenci olan bu gönüllüler hem sevap kazanıyor hem iftar yapıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:02
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