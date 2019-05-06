0553 313 94 23

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce Müslüman, ramazanın ilk teravih namazını kıldı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:03
HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

KUDÜS (AA) - İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Harem-i Şerif'in avlularını dolduran Filistinliler, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze’de 23 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle bu yıl ramazan ayına buruk girdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, teravih öncesi verdiği vaazda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Kudüs, Gazze ve Filistin’in tamamının kurtuluşu için dua etti.

Bu yıl da Gazze'deki Filistinli Müslümanların Kudüs'e gelişine izin vermeyen İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü Filistinlilerin ise sadece cuma günleri Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

Ramazan ayının başlangıcı için hilali, çıplak gözle görmenin ölçü alındığı Filistin'de, Mescid-i Aksa’da akşam namazından sonra yapılan duyuruda hilalin görüldüğü ve ramazanın ilk teravihinin bu akşam kılınacağı belirtildi.

Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci mevcut. Uluslararası hukukta buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu iddia ederek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik cumartesiden bu yana süren saldırılarında 23 Filistinli şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:03
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. işgal altındaki Kudüs
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı
    1. Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu için..
    2. Ramazanda Baba İle Oğulun Sahurda..
    3. Kadir Mısıroğluhayatını kaybetti
    4. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun..
    5. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı
    6. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir..
    7. Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
    8. Yeniakit.com.tr'nin röportajı..
    9. Kosova’da ilk teravih namazı kılındı
    10. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    11. Kuzey Makedonya’daki cumhurbaşkanlığı..
    12. Ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu,..
    13. Binali Yıldırım, “YSK’da görev yapan..
    14. KKTC’de Ramazanın ilk teravih namazı..
    15. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti
    16. Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın..
    17. Filistinli direniş grupları, İsrail..
    18. Boynunu çıtlatan genç felç oldu!
    19. Rusya’da inerken alev alan uçakta ölü..
    20. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey..
    21. Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA..
    22. ﻿On bir ayın sultanı bereketi ile geldi
    23. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir..
    24. Mali'de bir gazeteci kayboldu
    25. Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    26. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    27. Sivas’ta 5 asırlık Ramazan geleneği
    28. Yemen’de silah sesleri altında ilk..
    29. İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    30. Şehir magandaları yangını söndürmeye..
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' ve 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması: Tahammülümüz yok
    Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' ve 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması: Tahammülümüz yok
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Bayern Münih dolu dizgin!
    Bayern Münih dolu dizgin!