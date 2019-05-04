0553 313 94 23

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Konteyner kentte ramazan hazırlığı

Kilis'teki konteyner kentte barınan Suriyeli misafirler, bir ramazanı daha vatanlarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor- Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman:- "Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle temin edilen 2 bin koli gıda malzemesini ramazan öncesinde dağıttık. Kolilerde her bir aileye 1 ay yetebilecek kadar kuru gıda ve bakliyat var"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Konteyner kentte ramazan hazırlığı

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te, ağırlıklı olarak çocuk, kadın, yaşlı, öksüz ve yetim 10 binden fazla Suriyelinin yaşadığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde ramazan hazırlıkları başladı.

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası da ülkelerini ve yaşadığı toprakları terk edip güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Bu kapsamda Türkiye'ye sığınan ve kendileri için hazırlanan Kilis'teki geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyeliler, bir ramazanı daha vatanlarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Acıların son bulacağını ve ülkelerine dönecekleri günlere kavuşmayı hayal eden Suriyeliler, ramazanı huzur dolu bir ortamda geçirecek olmanın rahatlığıyla, 11 ayın sultanı için son hazırlıklarını yapıyor.

Geçici Barınma Merkezi Yönetimi de Suriyeli misafirlere her türlü desteği sağlıyor.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet, mağfiret, merhamet, bereket, yardımlaşma ve kardeşlik ayı olan ramazana erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kampta kalan Suriyeli misafirlerin her ihtiyacının, yerli ve yabancı birçok sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle karşılandığını anlatan Duman, "Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle temin edilen 2 bin koli gıda malzemesini ramazan öncesinde dağıttık. Kolilerde her bir aileye 1 ay yetebilecek kadar kuru gıda ve bakliyat var. Yardımda bulunan başta Katar Charity olmak üzere, tüm sicil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Suriyeli Ahmet Habbuş da heyecanla bekledikleri ramazanın gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, bundan sonraki ramazanları kendi memleketlerinde geçirebilmek için dua ettiklerini vurguladı.

Habuş, "6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türk halkı bizi kendi vatandaşlarından ayırmadı. Burada aynı Türk milleti gibi yaşıyoruz ve çok huzurluyuz ama insanın kendi vatanı gibi değil. Annem Suriye'de biz buradayız üzülüyoruz akrabalarım, akrabalarım ve annem uzaklarda." diye konuştu.

En büyük temennisinin savaşın bitmesi ve tekrar Suriye'ye dönebilmek olduğunu anlatan Habbuş, "Çocuklarım Suriye'de buradaki gibi iyi yaşasın, okuluna gitsin istiyorum. İnşallah yeni yılda, yeni ramazanı ülkemizde geçiririz. Burada çok üzülüyorlar, sürekli ne zaman döneceğimizi soruyorlar. Savaş bitmeden de gidemiyoruz." dedi.

Zennube Abras da hiçbir eksiğinin olmadığını ancak yine de gelecek ramazanı ülkesinde geçirebilmenin özlemiyle yaşadığını söyledi.

Suriyeli Ahmet Abdullah da ülkesindeki savaşın biteceği ve topraklarına döneceği günün hayaliyle yaşadığını ifade ederek, 6 yıl önce geldikleri Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
  1. Elbeyli Geçici Barınma Merkezi
  2. Kilis
  3. Ramazan hazırlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklama
    1. Konya merkezli 4 ilde tarihi eser..
    2. Kuzey Makedonya’da seçimlerin ikinci..
    3. 72 yaşında, gelinlik kızlara çeyiz..
    4. Trafik Haftası başlıyor
    5. Türk Telekom Stadyumu’nda 1 milyar 118..
    6. Bayraklı’nın öğrencilerinden geri..
    7. Antibiyotik direnciyle savaş ellerde..
    8. Trafik Haftası başladı
    9. Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu yeni..
    10. Red Bull Basement Festival "Daha iyi..
    11. İDDMİB ihracat ile yıldızlaşan..
    12. BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara..
    13. Vücuttaki nem kaybına dikkat
    14. Galatasaray’ın bu sezon derbi..
    15. TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne..
    16. Dumlupınar’da öğrencilere giyim yardımı
    17. ‘Akıncı İHA’ gün sayıyor
    18. Genç çiftçilere 229 bin adet adaçayı..
    19. GÜNCELLEME - Gazze'de gerginlik..
    20. (Özel) Bursa’da davulcular Ramazan’a..
    21. İdrar kaçırmaya çözüm bulundu!
    22. Giresun’da 200 yıllık taşhan restore..
    23. İttifak Holding’e 2019’da yeni soluk
    24. Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor
    25. Bozuk dişler iş hayatını olumsuz..
    26. 4 bin çiftçi ailesine devlet desteği
    27. Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
    28. Fiyat artışları frene bastı
    29. Galatasaray ile Beşiktaş 345. randevuda
    30. Aslanapa’da bisiklet ve bahar şenliği..
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar