HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Konteyner kentte ramazan hazırlığı

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te, ağırlıklı olarak çocuk, kadın, yaşlı, öksüz ve yetim 10 binden fazla Suriyelinin yaşadığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde ramazan hazırlıkları başladı.

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası da ülkelerini ve yaşadığı toprakları terk edip güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Bu kapsamda Türkiye'ye sığınan ve kendileri için hazırlanan Kilis'teki geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyeliler, bir ramazanı daha vatanlarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Acıların son bulacağını ve ülkelerine dönecekleri günlere kavuşmayı hayal eden Suriyeliler, ramazanı huzur dolu bir ortamda geçirecek olmanın rahatlığıyla, 11 ayın sultanı için son hazırlıklarını yapıyor.

Geçici Barınma Merkezi Yönetimi de Suriyeli misafirlere her türlü desteği sağlıyor.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet, mağfiret, merhamet, bereket, yardımlaşma ve kardeşlik ayı olan ramazana erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kampta kalan Suriyeli misafirlerin her ihtiyacının, yerli ve yabancı birçok sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle karşılandığını anlatan Duman, "Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle temin edilen 2 bin koli gıda malzemesini ramazan öncesinde dağıttık. Kolilerde her bir aileye 1 ay yetebilecek kadar kuru gıda ve bakliyat var. Yardımda bulunan başta Katar Charity olmak üzere, tüm sicil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Suriyeli Ahmet Habbuş da heyecanla bekledikleri ramazanın gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, bundan sonraki ramazanları kendi memleketlerinde geçirebilmek için dua ettiklerini vurguladı.

Habuş, "6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türk halkı bizi kendi vatandaşlarından ayırmadı. Burada aynı Türk milleti gibi yaşıyoruz ve çok huzurluyuz ama insanın kendi vatanı gibi değil. Annem Suriye'de biz buradayız üzülüyoruz akrabalarım, akrabalarım ve annem uzaklarda." diye konuştu.

En büyük temennisinin savaşın bitmesi ve tekrar Suriye'ye dönebilmek olduğunu anlatan Habbuş, "Çocuklarım Suriye'de buradaki gibi iyi yaşasın, okuluna gitsin istiyorum. İnşallah yeni yılda, yeni ramazanı ülkemizde geçiririz. Burada çok üzülüyorlar, sürekli ne zaman döneceğimizi soruyorlar. Savaş bitmeden de gidemiyoruz." dedi.

Zennube Abras da hiçbir eksiğinin olmadığını ancak yine de gelecek ramazanı ülkesinde geçirebilmenin özlemiyle yaşadığını söyledi.

Suriyeli Ahmet Abdullah da ülkesindeki savaşın biteceği ve topraklarına döneceği günün hayaliyle yaşadığını ifade ederek, 6 yıl önce geldikleri Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.