HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Gürcistan'da ilk teravih namazı kılındı

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Gürcistan'da ilk teravih namazı kılındı05 Mayıs 2019 Pazar 23:38
TİFLİS (AA) - Gürcistan'daki Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.
Başkent Tiflis'teki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kılmak için saf tuttu.
Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev'in kıldırdığı namaz sonrasında dünyada huzur ve barış için dualar edildi.
Ramazan ayı boyunca, Gürcistan'da bulunan 300'den fazla cami ve ibadethanede, özel programlar düzenlenecek, Türkiye'nin desteği ile iftar sofraları kurulacak.
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