Huzur uygulamasında 40 kişi yakalandı Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 728 personelin katıldığı huzur uygulamasında, 12 bin 202 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 yakalandı. Okul çevresinde yapılan trafik kontrollerinde ise,bin 502 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 30 araç trafikten men edilirken,86 araç sürücüsüne 42 bin 963 TL trafik cezası kesildi.

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