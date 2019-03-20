0553 313 94 23

Huzur uygulaması sonrasında EGM’den "Asayiş Koordinasyon Toplantısı"

“Türkiye Huzur Güven Uygulaması” sonrasında Genel Müdür Celal Uzunkaya başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin katıldığı “Asayiş Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
Huzur uygulaması sonrasında EGM’den "Asayiş Koordinasyon Toplantısı"

“Türkiye Huzur Güven Uygulaması” sonrasında Genel Müdür Celal Uzunkaya başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin katıldığı “Asayiş Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.


Ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlerinin katıldığı “Asayiş Koordinasyon Toplantısı” düzenledi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin bulunduğu toplantıda diğer illerde asayişten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcıları, video konferans yöntemiyle dahil oldu.



Mobil İfade Alma Kiti


Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “700 tane Polis Merkezi Amirliğinde uygulamaya konulan ‘Güven Masası’ ve ‘Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri’ ile vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulacaktır” dedi.


“Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi” ile müşteki, mağdur ve bilgi sahibi konumunda olan vatandaşların talepleri doğrultusunda, polis merkezlerine gelmelerine gerek kalmadan tüm iş ve işlemlerin “Mobil İfade Alma Kiti” ile yapıldığını belirten Uzunkaya, “Mobil İfade Alma Kiti’nden, 2014 yılından bu zamana kadar toplam 618 bin 655 vatandaşımız faydalandı” diye konuştu.



KADES uygulamasının aktif halde kullanılması vurgulandı


İllerde gerçekleştirilen huzur toplantılarının öneminden bahseden Uzunkaya, “Huzur toplantıları, asayiş ve güvenliğin temini noktasında hizmet alan ile hizmet veren arasındaki iletişim kanalıdır” şeklinde konuştu.


Genel Müdürü Uzunkaya öte yandan, Kadın Destek (KADES) uygulamasının aktif halde kullanılması ile yapılan ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesinin, kadına karşı işlenen suçlarda polise olan güvenin artmasının önemine değindi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçim turuna Çekmeköy’de devam etti
    1. CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçim..
    2. Acıpayam 4.2 büyüklüğünde depremle..
    3. Fidesz'in EPP üyeliği askıya alındı
    4. Tunus'ta bağımsızlık yıl dönümünde..
    5. Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları
    6. "Her şey gençlerimiz için"
    7. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e..
    8. Fenerbahçe'nin eski yıldızından bomba..
    9. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara..
    10. MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan..
    11. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden:..
    12. Maduro'dan ABD'nin planlarını bozacak..
    13. MGK: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    15. Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete..
    16. MGK: "Giderek şiddet ve teröre dönüşen..
    17. MGK: "Yeni Zelanda'da masum insanların..
    18. MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun..
    19. MGK: "(Türkiye'nin) Güney sınırları..
    20. MGK: "Türkiye'nin bütün terör..
    21. "Kısa süre sonra IMF'nin kapısını..
    22. Bakan Pekcan: “Marketlerde yöresel..
    23. Yılmaz Vural şampiyon olacak takımı..
    24. MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin,..
    25. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    26. VakıfBank, yarı finalde
    27. Kerkük'te Nevruz Bayramı sıkı güvenlik..
    28. Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi..
    29. Başkan Özakcan çalışmalarını..
    30. Karadzic'in müebbet hapse mahkum..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"