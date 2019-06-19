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Huzur ortamının mimari Mehmetçik’e teşekkür

İstanbul’dan Van’a gelen bir grup gezgin, ziyaretleri sırasında huzur ortamının mimari olan Mehmetçik’i ziyaret ederek teşekkür etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
Huzur ortamının mimari Mehmetçik’e teşekkür

İstanbul’dan Van’a gelen bir grup gezgin, ziyaretleri sırasında huzur ortamının mimari olan Mehmetçik’i ziyaret ederek teşekkür etti.


Bir dizi gezi programı için Van’a gelen Dünya Mirası Gezginleri Derneği, Gürpınar’daki Hoşap Kalesi ziyareti sonrası Güzelsu Jandarma Karakoluna geçti. Buradaki Mehmetçikle hatıra fotoğrafı çektiren gezginler, bölgede huzur ortamının tesis edilmesinde Mehmetçik’in büyük katkısı olduğunu belirtti. Bu yüzden Mehmetçik’e teşekkür eden gezginler, ardından sevgi gösterisinde bulunarak Mehmetçik’e tatlı ikramında bulundu.



“Huzur ortamı Mehmetçik sayesindedir”


Ziyaret sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Özlem Mandıralı isimli gezgin, bölgede huzur içinde ve rahatça gezmelerini Mehmetçik’e borçlu olduklarını söyledi. Van ziyareti sırasında Mehmetçik’i de unutmayarak ziyaret ettiklerini ifade eden Mandıralı, “Hoşap Kalesi sonrası Mehmetçikle vakit geçirme imkanımız oldu. Buradaki huzur ortamı ve yollardaki rahatlık Mehmetçik’in sayesindedir. Bu yüzden onlara gönülden teşekkürlerimizi ilettik. Bizi orada çok güzel ağırladılar. Hiçbir isteğimizi geri çevirmediler. Çok duygulu anlar yaşadık. İyi ki varlar” dedi.


Kore’de savaşmış bir asker kızı olduğunu dile getiren Merih Atal isimli gezgin ise “Askerle ve askerlikle ilgili bir şey gördüğümde çok duygulanırım. Bire bir aslanlarla karşılaşmak çok güzel oldu. Ben onları uzaktan seyrettim ve ‘Allah’a emanet olun’ dedim. Arkalarında kale ve onlar, o kadar güzel ki o fotoğraf. Bu gezide de beni en çok etkileyen fotoğraf bu oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
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