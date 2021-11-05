Huzuru İslam'da, mutluluğu İstanbul’da buldu

İslamofobinin tırmandığı ülkelerden Polonya'nın Szczecin şehrinde ateist bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Julia …'nın Kur'an-ı Kerim'i okumasıyla başlayan ibret dolu hikayesi, Sena adını aldığı İstanbul'da mutlu sonla tamamlandı.

Polonya'da varlıklı bir aileye sahip olan Sena Yamanoğlu, anne ve babasının boşanmasıyla çocukluk yıllarında büyük bir travma yaşadı. Sürekli iş seyahatlerine çıkan babasının evinde annesini göremeden yaşayan Sena'nın çocukluk yıllarındaki içine kapanık hali, genç kızlık döneminde katlanarak büyüdü. Terapi ve antidepresanlarla geçen yıllar, yıldızları izlediği bir gün kendisine sorduğu, “Kainatın bir yaratıcısı var ve benim de bu dünyada bir vazifem olmalı” sorusuyla son buldu.

'Müslümanlar terörist' algısı

Cevabı bulmak için harekete geçen Yamanoğlu, “İncil ve Tevrat'ı inceledim. Birçok dinle ilgili okuyup araştırmaya başladım. Okuduklarım aradığım cevaplardan uzaktı. İslam'ı en sona bırakmıştım. Müslümanların asılsız ithamlarla karalandığı düşüncelerle yetiştirilmiştim ve açıkçası İslam'dan korkuyordum. Cesaretimi toplayıp Kur'an'ı da okudum. Titremeye başlamıştım. Bu ilahi sözler bir insana ait olamazdı. Ve namazı araştırdım. Araştırdıkça da hayran oldum. Kelime-i Şehadeti ezberledikten sonra geriye sadece karanlıkları aydınlatan o sihirli sözcükleri söyleyerek Müslüman olmak kalmıştı. Ve bunu yaptım” dedi.

İslam'a hakarete dayanamadım

3 sene Müslüman olduğunu ailesinden gizli yaşadığını belirten Yamanoğlu, “Bir gün televizyondaki İslam karşıtı bir haber sırasında babam Müslümanlara hakaret edince dayanamadım ve Müslüman olduğumu yüzüne söyledim. Bundan vazgeçmezsem evlatlıktan reddedeceğini söyledi. ‘Sadece Allah bana yeter' dedim ve ufak bir bavulla evden ayrıldım. Aklıma Peygamberimizin hicreti geldi. Ben de İslam'ın en iyi şekilde yaşandığını düşündüğüm Türkiye'ye hicret etme kararı aldım” diye konuştu.

İstanbul'a tek yön hicret

Sena Yamanoğlu şunları söyledi: “Cebimdeki son parayla tek yön uçak bileti alıp İstanbul'a geldim. Ne Türkçe biliyordum, ne tanıdık bir arkadaşım ne de kalacak bir yerim vardı. Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin arasında bir bankta oturup dua ederken orta yaşlı bir kadın yanıma yaklaştı ve tanışmak istedi. Bana kalacak bir yer ayarladı. Bir hafta sonra da iş buldum.”

Allah eşimden razı olsun

İki sene sonra karatede Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Alparslan Yamanoğlu ile tanıştıklarını hatırlatan Sena Yamanoğlu, “Kısa süre içinde evlenerek yuvamızı kurduk. Allah eşimden razı olsun. Birbirimizden İslam hakkında çok şey öğreniyoruz. Kendisi yaptığı karate sporuyla da güzel ülkemiz Türkiye'nin gururudur” dedi.