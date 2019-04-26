Hüyük’te çiftçiler yağmur duasına çıktı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler yağmur duası yaptı.

Hüyük’e bağlı Burunsuz Mahallesinde muhtarlık tarafından organize edilen programla, ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Yerleşim merkezinde kılınan Cuma namazını müteakip eski belediye parkı alanında bir araya gelen çiftçiler yağmur yağması için dua etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından yaptırılan yağmur duasına, yerleşim merkezinde ve çevre mahallelerde yaşayan çiftçiler ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, Hüyük Belediyesinin bazı meclis üyeleri de katıldı. Duanın ardından katılımcılara pilav ikram edildi.