Hutbede ABD'ye seslendi: Yıkım ve savaş artar!

İran Milli Hikmet Hareketi Lideri Seyyid Ammar Hekim Kurban Bayramı hutbesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hekim, tehdit ve ambargo politikasının Ortadoğu bölgesindeki sonucunun savaş ve yıkımın artması olduğunu belirterek, Amerika’dan İran aleyhindeki politikasını gözden geçirmesini istedi.



Hekim, Amerika’dan İran’ı abluka altına alma ve aleyhine ambargo yapma politikasından vazgeçerek bu olayları Irak üzerindeki etkilerini algılamasını istedi.



Hekim, İran ve Irak’ın ticari ilişkilerin yanında kültürel ve tarihi bağlara sahip olduklarını ifade ederek bu konuyu Amerikalılara ve diğer ülkelere defalarca izah ettiklerini söyledi.



Hekim, siyasi nizamları etkilemek için milletleri aç bırakmanın gayrı insani politika olduğunu belirterek, ‘’Biz milletler aleyhine zalimce ambargoları reddediyoruz ve ülkemizin menfaatlerinin tehlikeye düşmesine izin vermeyeceğiz ve bunu açık şekilde ifade ediyoruz’’ dedi.



Dünya’daki her hangi bir değişimin tüm dünya’yı etkilediğini ifade eden Hekim, ülkesinin İran ve Amerika arasındaki sorunlardan etkileneceğini vurguladı.

Kaynak: IRNA