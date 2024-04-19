Hüsnü Bayramoğlu'nun vefatı (Kanaat Önderi)

1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi oldu ve hizmetine girdi. Bediüzzaman Hazretlerinin Urfa’da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunmuştu.







Hüsnü Bayramoğlu Risale-i Nura daha çocuk yaşta talebe olmuş ve Bediüzzaman hazretlerinin, ismini mutlak vekilleri ve varisleri arasında saydığı hizmetkârlarındandır. Babası Safranbolu Risale-i Nur talebelerinden Hıfzı Bayramoğlu ağabey tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman hazretlerinin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman hazretlerinin vefatına kadar hizmet etmiştir.







Cenaze namazına Bayramoğlu’nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile sevenleri ve talebeleri katıldı.





