Hüsnü Bayramoğlu’nun cenazesi ne zaman? Hüsnü Bayramoğlu ne zaman defnedilmek?

Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu. Hüsnü Bayramoğlu’nun cenazesi programa da bellli oldu.

Hüsnü Bayramoğlu ne zaman nereye defnedilecek?

Said-i Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir? 1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman’ın hizmetine girdi. Bediüzzaman’ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Hüsnü Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten vefat etti.