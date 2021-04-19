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Gündem Hüsnü Bayramoğlu ne zaman nereye defnedilecek?
Gündem

Hüsnü Bayramoğlu ne zaman nereye defnedilecek?

Bediuzzaman Hazretleri Sadi Nursi Hazretlerinin talebelerinden olan ve Risale-i Nurlarda adı geçen Hüsnü Bayramoğlu, en çok arzuladığı Rabbine kavuştu. Hüsnü Bayramoğlu’nun vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Hüsnü Bayramoğlu bir süredir korona tedavisi görüyordu. Peki Hüsnü Bayramoğlu ne zaman defnedilecek? Hüsnü Bayramoğlu ne zaman toprağa verilecek? Hüsnü Bayramoğlu nerede toprağa verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 08:32:00 -
Hüsnü Bayramoğlu ne zaman nereye defnedilecek?

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hüsnü Bayramoğlu ne zaman nereye defnedilecek?

Sadi-i Nursi Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi. Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu.

Zatürre ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Said Özdemir 26 Şubat 2016 tarihinde vefat etmişti.

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