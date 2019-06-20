Husilerin, Suudi Arabistan’daki elektrik santralini vurduğu iddiası Yemen’deki Husilerin, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde bulunan elektrik santralini vurduğunu iddia edildi.

Yemen’deki Husilerin, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde bulunan elektrik santralini vurduğunu iddia edildi.

Husilerin sözcüsü Yahya Sarea açıklamasında, Suudi Arabistan’ın sınır kenti Ciza’ya bağlı Shakik bölgesindeki elektrik santralini vurduklarını söyledi. Sarea, “Önümüzdeki günlerde daha büyük sürprizler olacak” ifadesini kullandı. Saldırının Suudi Arabistan’ın tavrına karşılık gerçekleştirildiği ifade edilirken, Suudi Arabistan tarafından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan’da bulunan Abha Uluslararası Havaalanı Husiler tarafından vurulmuş, olayda 26 kişi yaralanmıştı.

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