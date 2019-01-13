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Husilerin saldırısında yaralanan Yemen Askeri İstihbarat Başkanı öldü

13 Ocak 2019 Pazar 09:40
Husilerin saldırısında yaralanan Yemen Askeri İstihbarat Başkanı öldü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentinde, perşembe günü Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan habere göre, El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Tamah, bu sabah Aden'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde perşembe günü geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.

Lahic kentinde 1950'de dünyaya gelen Tamah, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Askeri İstihbarat Başkanlığı görevine getirilmişti.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin liderlerinden olan Tamah, 2015'te Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yanında, Husiler tarafından ele geçirilene kadar El-Aned Askeri Üssü Komutanı olarak Husilere karşı savaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:40
  1. Askeri İstihbarat Başkanı
  2. Husi
  3. Yemen

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