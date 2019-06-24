Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı’nın görüntüleri ortaya çıktı

Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı.

Yemen’in başkenti Sana’nın kontrolünü elinde bulunduran Husiler dün Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı’na İHA ile saldırdı. Bir Suriyelinin hayatını kaybettiği saldırıda 21 kişi de yaralandı En büyük hasarın havalimanı otoparkında oluştuğu saldırıda oluşan hasar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta bulunan çok sayıda aracın camında hasar meydana geldiği anlaşılıyor.

Yemen’de 2014 yılından bu yana başkent Sana’yı ele geçiren Husiler sürekli olarak Suudi Arabistan’a ve Yemen’dekiaskeri ve sivil bölgelerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.