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"Husilerin radikalliği Griffiths'in ekonomi önerisini suya düşürdü"

Yemen Cumhurbaşkanlığı, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in İsveç'teki müzakerelerde ülkedeki ekonomik duruma çözüm için sunduğu önerinin "Husilerin radikalliği" nedeniyle suya düştüğünü belirtti

14 Aralık 2018 Cuma 22:10
"Husilerin radikalliği Griffiths'in ekonomi önerisini suya düşürdü"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in İsveç'teki müzakerelerde ülkedeki ekonomik duruma çözüm için sunduğu önerinin "Husilerin radikalliği" nedeniyle suya düştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Abdullah el-Alimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'teki müzakerelerde Yemen hükümetini temsil eden heyetin, Griffiths'in ülkedeki ekonomik duruma çözüm için sunduğu önerileri ve memurların maaşlarının ödenmesini kabul ettiğini belirtti.

Ancak "Husilerin radikalliği" nedeniyle önerilerin sonuca ulaşmadığını belirten Alimi, konuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermedi.

Müzakerelerde Yemen hükümetini temsil eden heyetin başkanı Halid el-Yemani, dün ekonomik durumla alakalı yaptığı açıklamada Husilerin, ele geçirdiği bölgelerdeki kaynaklara hükmetme konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

- İsveç'teki Yemen müzakereleri

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde başlayan Yemen konulu istişare toplantıları dün sona ermişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün toplantıların ardından yaptığı açıklamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını kaydetmişti.

Ancak ülkedeki ekonomik durum ve Merkez Bankası'nın durumu konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:10
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