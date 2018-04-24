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Husilerin liderine suikast anı kamerada!

Yemen’de, Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Salih el Samed’in Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

24 Nisan 2018 Salı 01:15

Yemen’de Husilerin kontrolü altındaki bir basın kuruluşu, Husilerin siyasi lideri ve Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed’in geçtiğimiz Perşembe günü Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

'KARŞILIĞI OLACAK'

Suikastin ardından Yemen Yüksek Siyasi Konseyi bir açıklama yayınladı.

Konsey, "Bu suikastın sarsıcı ve acı verici bir karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 01:15
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