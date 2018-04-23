Husilerin, siyasi lideri Salih el Samed'e suikast!

Yemen’de Husilerin kontrolü altındaki bir basın kuruluşu, Husilerin siyasi lideri ve Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed’in geçtiğimiz Perşembe günü Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Husilerin kontrolündeki bölgelerde 3 günlük yas ilan edilirken Samed'in yerini Mehdi el-Meşhed'in alacağı aktarıldı. Suudi Koalisyon'un aradığı ve "40 terörist" listesinin iki numarası olan Samed için, Suudiler 20 milyon dolarlık ödül vaat ediyordu.

'KARŞILIĞI OLACAK'

Suikastin ardından Yemen Yüksek Siyasi Konseyi bir açıklama yayınladı. Konsey, "Bu suikastın sarsıcı ve acı verici bir karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.