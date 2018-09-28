0553 313 94 23

Husilerin kalesinde kritik isim öldürüldü!

Yemen ordusu Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde çıkan çatışmalarda aralarında üst düzey 2 kişinin de bulunduğu 13 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 23:32
Husilerin kalesinde kritik isim öldürüldü!

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" isimli internet sitesinin haberine göre, Özel Kuvvetler 102. Operasyon Tugayı Komutanı Albay Kenan el-Ahsab, "ordu güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Sada'nın Bakım İlçesi'ne ani bir baskın gerçekleştirildiğini" söyledi.

12 Husi öldürüldü

Ahsab, düzenlenen operasyonda aralarında "Abdullatif el-Eşul" adı verilen grubun komutanının da bulunduğu 12 Husinin öldürüldüğünü belirtti.

Kritik isim de aralarında

Haberde ayrıca Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmada Husilerin El-Melahit Cephesi'ndeki ikmal ve destek sorumlusu Ebu Mekya'nın da öldürüldüğü kaydedildi.

Husilerin kalesiydi

Yemen ordusu yaklaşık 2 yıl önce Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinin Bakım ve Ketaf el-Buka ilçelerinde cephe açmış, son aylarda da Zahir, Razıh, Şeza ve Haşve ilçeleriyle kentteki cephe sayısını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:32
  1. Husiler
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan çok sert açıklama: Tayyip Erdoğan'ın gölgesine sığınarak...
    1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    2. Galatasaray acı haberi böyle duyurdu!
    3. Dilmen: Eğer bu pozisyon penaltı..
    4. Kurtulmuş açıkladı: Buna mecburuz
    5. Husilerin kalesinde kritik isim..
    6. Tecavüz iddiları ile gündeme gelen..
    7. Sergey Lavrov: Filistin sorunu..
    8. Halatı kopan asansördeki bir kişi..
    9. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri operasyonunda..
    10. Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
    11. Messi'ye milli takım şoku!
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çağrı
    13. Bahçeli şoförünün sünnet düğününe..
    14. Azerbaycanlı halk sanatçısı Nebizade,..
    15. Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan..
    16. AK Partili Yavuz: Vazgeçmiyoruz,..
    17. Şov yapan PKK'lı 2 saatte paketlendi!
    18. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    19. Malezya Başbakanı: Dünya kargaşa içinde
    20. Önlem alınmazsa yok olacaklar!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri