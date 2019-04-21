0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri" Lübnan'da öldü

21 Nisan 2019 Pazar 01:13
Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri" Lübnan'da öldü

BEYRUT (AA) - Yemen'de, Husilerin kurduğu hükümetteki İçişleri Bakanı Abdulhakim el-Maveri, tedavi gördüğü Lübnan'da hayatını kaybetti.

Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, Husiler tarafından kurulan ancak uluslararası meşruiyeti bulunmayan kabinede İçişleri Bakanı olarak görev yapan Maveri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.

Husilere bağlı "Yüksek Siyasi Konsey"in Başkanı Mehdi el-Meşat imzasıyla yayımlanan taziye mesajında, Maveri'nin ölümcül bir hastalığa yenik düştüğü aktarıldı.

Maveri'nin tedavi gördüğü Lübnan'a ne zaman ve nasıl gittiğine dair bilgi verilmedi.

Yemen yerel basını, Maveri'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince daha önce düzenlenen hava saldırısında yaralanan ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla Umman üzerinden tahliye edilenler arasında Lübnan'a ulaştırıldığı ihtimaline dikkat çekti.

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı bölgeleri 2014'ten bu yana kontrollerinde tutan Husiler, Tuğgeneral Abdulhakim el-Maveri'yi İçişleri Bakanı olarak atamıştı.

Maveri, Husilerin devlet kurumlarını ele geçirmesinin ardından kendi adamlarını atama konusunda etkili isimlerden biri olarak biliniyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 01:13
  1. Husiler
  2. İçişleri Bakanı
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da "yönetimin sivil idareye teslimi" görüşmesi
    1. Sudan'da "yönetimin sivil idareye..
    2. Kapadokya’da Nisan karı
    3. Beyoğlu’nda korkutan çatı yangını
    4. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    5. Doktora sevgi seli sosyal medyada..
    6. Sudan'da üst düzey yöneticiler..
    7. Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza..
    8. Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı!
    9. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    10. Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a cevap..
    11. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Fatih..
    12. Barcelona adım adım şampiyonluğa..
    13. Cengiz Ünderli Roma, İnter..
    14. Malatya’da silahlı saldırı: 2 yaralı
    15. Kar yağışı Zigana dağı geçidinde..
    16. Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları..
    17. Sinan Engin:Aman bu hafta..
    18. 'Hz. İsa' ve 'kıyamet' iddiasının..
    19. İskenderun’da Paskalya bayramı..
    20. Londra karıştı: Gözaltı sayısı bine..
    21. CHP'li Ağbaba'nın iftirasına Selçuk..
    22. Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri"..
    23. Van'da korkutan deprem!
    24. Yakamoz şehri böyle renklendirdi
    25. Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için..
    26. Sancaktepe’de silahlı saldırı: 1’i..
    27. Hafif ticari aracın çarptığı anne ile..
    28. Boeing'in 787 Dreamliner uçağının..
    29. Karamollaoğlu'ndan ilginç övünme:..
    30. D100’de alev alev yanan araç küle döndü
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    “Mazbata, mazbata” diye tutturmuştu! İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük performansı
    “Mazbata, mazbata” diye tutturmuştu! İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük performansı
    BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!
    BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı