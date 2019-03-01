Husilerin Hudeyde'deki saldırısında 5 çocuk öldü

HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, Husilerin El-Hudeyde kentinde topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 5 çocuğun öldüğünü duyurdu. Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta'nın batısında yer alan Aşağı en-Nasır Mahallesi'nde topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 2'si aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti. Açıklamada, bir top mermisinin bir grup çocuğun bulunduğu alana düştüğü ve çocukların olay yerinde yaşamını yitirmesine neden olduğu kaydedildi. Husilerden saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Husilerin 19 Şubat'ta Tuhayta'da bir semt pazarına düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 4 kişi ölmüştü.



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