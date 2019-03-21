ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller, Husilerin elindeki silahların bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Tueller, Yemen'in geçici başkenti Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile düzenlediği basın toplantısında, "Husilerin elindeki silahlar bölge ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Ayrıca Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde imzalanan barış anlaşmasını uygulamada gecikmeleri de endişe verici." dedi.

Ülkesinin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in anlaşmanın uygulanması için sarf ettiği çabalara destek verdiğini kaydeden Tueller, Yemenli tüm kesimlere Hudeyde'ye ve kentteki limana insani yardımların ulaşmasını sağlayacak anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu.

Tueller, Yemen'in birlik ve güven içinde olmasının ABD'nin yararına olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin Yemen'deki savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini kaydetti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.