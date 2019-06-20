0553 313 94 23

Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü

20 Haziran 2019 Perşembe 14:28
Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin attığı bir füzenin, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin attığı bir füze, Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştü. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi, ölen veya yaralanan olmadı." ifadesini kullandı.

Maliki, askeri ve güvenlik birimlerinin, Husilerin attığı füzenin türünü belirlemek için çalıştığını kaydetti.

Koalisyon sözcüsü Maliki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husilerin tesisi cruise (seyir) füzesi ile hedef aldıklarını itiraf etmesi, uluslararası insancıl hukukta özel bir korumaya tabi olan sivil hedefleri ve sivilleri hedef aldıklarının açıkça itirafıdır. Savaş suçu sayılabilecek bu itiraf, ayrıca onların yeni gelişmiş silah elde ettiklerini ve İran'ın sınır ötesi terörü desteklemeye ve uygulamaya devam ettiğini, Husilerin, El-Hudeyde Limanı'nı gelişmiş silah kaçakçılığı kapısı olarak kullandığını ortaya koymaktadır."

Maliki, koalisyonun, Husileri caydırmak, sivil hedefleri ve sivilleri korumak için acil ve katı önlemler alacağını, bu tür terör eylemlerini planlayan ve uygulayanların hesaba çekileceğini aktardı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bugün yaptığı 2 ayrı açıklamada, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını, Cazan ilindeki elektrik santralini de "cruise" füzesi ile vurduklarını bildirmişti.

Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Suudi Arabistan saldırılarına ve olayları tırmandırmaya devam ederse Allah'ın izniyle Suudi Arabistan rejiminin çok hassas yerlerine yönelik büyük sürprizler geliyor." demişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:28
  1. Cizan
  2. Husiler
  3. saldırı
  4. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez: “Rum kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz”
    1. Bakan Dönmez: “Rum kesimi adanın..
    2. Türk ve Yunan heyetleri arasındaki..
    3. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    4. Halid Meşal'den 'Mursi' mesajı
    5. Yenişehir’deki fidanlık alanında..
    6. İstanbul Valiliğinden kritik "23..
    7. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    8. Putin’in ’Direkt Hat’ programına siber..
    9. Rus isimden savaş uyarısı!
    10. ANALİZ - BM Libya krizinde yetersiz..
    11. Daday polisinden vatandaşlara..
    12. Citroen'den 100. yıl dönümüne özel..
    13. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    14. Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin..
    15. Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı
    16. Merkez Bankası döviz rezervleri arttı
    17. Adapazarı’nın düşman işgalinden..
    18. Aydın Ticaret Borsası
    19. İngiltere Merkez Bankası faizi..
    20. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    21. Beluga balinaları izlanda’ya vardı
    22. Toroslar zabıtasından kaldırım işgali..
    23. MHP'den İstanbul seçimleri için..
    24. Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı
    25. Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı..
    26. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    27. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    28. Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü
    29. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı..
    30. KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!