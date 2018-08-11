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Husiler'in alıkoyduğu Yemenli bakan kaçtı

Husiler tarafından iki buçuk yıldır ev hapsinde tutulan Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Husilerden kaçarak Aden şehrine geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:18
Husiler'in alıkoyduğu Yemenli bakan kaçtı

Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, kendisini başkent Sana'da yaklaşık iki buçuk yıl ev hapsinde tutan Husilerden kaçarak, Aden'e geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Husi milislerden kaçarak dün meşru yönetimin geçici başkenti Aden'e ulaştı.

Halid Mahfuz Bahhah hükümetinden bu yana Teknik Eğitim Bakanlığındaki isim olan Eşvel'in, kaçış güzergahında önce Taiz'e geçtiği belirtiliyor.

Husilerin, Eylül 2014'te başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra 8 ay alıkoyduğu Eşvel, Birleşmiş Milletler (BM) eski Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in yaptığı ara buluculuğun ardından 16 Ocak 2016'da bırakılmış ve sonraki süreçte ev hapsine tabi tutulmuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:18
  1. Yemen
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