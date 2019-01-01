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Husilere "3 yılda 700 yardım kamyonunu alıkoyma" suçlaması

Yemen hükümeti Husileri "3 yılda yardım malzemeleri taşıyan yaklaşık 700 kamyonu alıkoymak" ile suçladı

01 Ocak 2019 Salı 18:54
Husilere "3 yılda 700 yardım kamyonunu alıkoyma" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri "3 yıl içinde yardım malzemeleri taşıyan yaklaşık 700 kamyonu alıkoymak ve insani yardım, ticari ürün ve petrol taşıyan 88 gemideki malzemelerin ülkeye girişine engel olmakla" suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, hükümete bağlı Yüksek Yardım Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Mayıs 2015 - Ocak 2018 tarihlerinde insani yardımlar konusunda gerçekleştirdiği ileri sürülen "ihlallere" yer verildi.

Husilerin başkent Sana, Hudeyde, İbb, Taiz, Hacce ve Zemmar kentlerini birbirine bağlayan kara yolları ile kontrolü altında bulunan kentlerin girişlerinde "yardım malzemesi taşıyan 697 kamyonu alıkoyarak yağmaladığı" ileri sürülen açıklamada, insani yardım, ticari ürün ve petrol taşıyan en az 88 gemide bulunan ürünlerin Hudeyde kentindeki Hudeyde ve Salif limanlarından "ülkeye girişine izin verilmediği" savunuldu.

Bu gemilerden 34'ünün 6 ay alıkonulduğu ve içindeki malzemelere el konulduğu iddia edilen açıklamada, 4'ü Suudi Arabistan, 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), biri Türkiye'den olmak üzere 7 geminin ise bombalandığı ifade edildi.

Husilerden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP), dün yapılan yazılı açıklamada da "WFP, Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) kontrol ettiği başkent Sana'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaların kanıtlarının ortaya çıkarılmasının ardından, Yemen'de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen WFP Direktörü David Beasley de "Bu hareket, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen’de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli." çağrısında bulunmuştu.

Husiler ise bugün WFP'nin söz konusu açıklamalarını yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:54
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