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Husilerden Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ne engelleme

17 Ocak 2019 Perşembe 18:32
Husilerden Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ne engelleme

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen'in El-Hudeyde kentindeki Husiler, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert ve beraberindeki heyetin, kentte hareket etmesini engellediği bildirildi.

Yemen hükümetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Cammaert başkanlığındaki heyetin, Hudeyde'nin güneyinde hükümet güçlerinin kontrolündeki Ed-Dureyhimi beldesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Kaynak, heyetin, RCC üyeleriyle buluşmak için kentin doğusundaki El-Hamsin Caddesi'nden geçmeyi planladığını ancak Husi militanlar tarafından engellendiğini belirtti.

Kaynak, Husilerin, heyetin geçişini yolun güvenli olmadığını öne sürerek engellediğini aktardı.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarına hükümet adına katılan heyet üyelerinden Asker Zeil de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Cammaert'in kaldığı otelden hükümet heyetiyle görüşeceği yere gitmesini engellediğini kaydetti.

Cammaert'in hala hareket etmesine izin verilmediğini ifade eden Zeil, Birleşmiş Milletler'den (BM) ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Hudeyde anlaşmasının uygulanmasının geciktirilmesiyle ilgili açıklama yapmalarını istedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, geçen perşembe yaptığı açıklamada, Husileri Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçlamış ve onların bu eyleminin Stockholm anlaşmasını tehdit ettiğini söylemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BMGK önünde geçen çarşamba yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'deki çatışma taraflarının Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilci katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:32
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  4. Yemen
  5. Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert

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