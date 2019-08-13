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Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

- Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenledi

13 Ağustos 2019 Salı 13:15
Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira kanalının haberine göre Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Haberde, saldırının Kasıf-2 tipi İHA'larla yapıldığı belirtilirken, ayrıntılara yer verilmedi.

Suudi Arabistan veya koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:15
  1. Abha Havalimanı
  2. insansız hava araçları
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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