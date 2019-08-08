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Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:53
Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Qasef-2K tipi İHA'ların kullanıldığı saldırılarda gözetleme kulesi ile birçok hedefin vurulduğunu iddia eden Serii, Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin kesintiye uğradığını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan veya koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Suudi Arabistan Cazan'da Husilere ait bir İHA düşürdü

Öte yandan koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan topraklarına gönderilen bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:53
  1. Husiler
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