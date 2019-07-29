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Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Qasef-2K tipi İHA'ların kullanıldığı saldırılarda birçok hedefin vurulduğunu kaydeden Seri, Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin kesintiye uğradığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e son 12 saatte düzenlediği 15 hava saldırısına karşı bir misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan veya koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
  1. Abha Havalimanı
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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