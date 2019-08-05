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Husilerden Suudi Arabistan’ın 3 bölgesine İHA saldırısı

Yemen hükümetine karşı ayaklanan Husiler, sabah saatlerinde Suudi Arabistan’daki Abha ve Necran Havalimanları ile Kral Halit Hava Üssü’ne İHA saldırısı düzenledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:32
Husilerden Suudi Arabistan’ın 3 bölgesine İHA saldırısı

Yemen hükümetine karşı ayaklanan Husiler, sabah saatlerinde Suudi Arabistan’daki Abha ve Necran Havalimanları ile Kral Halit Hava Üssü’ne İHA saldırısı düzenledi.


Yemen’deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seria, sabah saatlerinde Abha ve Necran Havalimanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını açıkladı.


Seria saldırıların hedeflerini isabet ettiğini ve Abha ve Necra Havalimanlarındaki trafiğin kesintiye uğradığını belirtti.


Suudi Arabistan veya Koalisyon tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


İran destekli Husiler son zamanlarda Suudi Arabistan ve Yemen’deki sivillerin yerlerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.


Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu 2015 yılından bu yana Husilere karşı operasyon sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:32
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