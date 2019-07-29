Husiler’den Suudi Arabistan’daki havalimanına İHA saldırısı

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Abha Havalimanı’na İHA ile saldırı düzenledi.

Yemen hükümetine karşı ayaklanan Husiler’in Sözcüsü Yahya Seria, Suudi Arabistan’ın Yemen sınırı yakınlarında yer alan Abha Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Seria, saldırının ardından uçuşların durdurulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’dan veya koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Najran Havalimanı’na da İHA ile saldırı düzenlemişti. Husiler 23 Haziran’da yine Abha Havalimanı’na yaptıkları saldırıda bir Suriyelinin ölümüne, 21 sivilin de yaralanmasına neden olmuştu.