0553 313 94 23

Husiler’den Suudi Arabistan’daki havalimanına İHA saldırısı

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Najran Havalimanı’na İHA ile saldırı düzenledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:47
Husiler’den Suudi Arabistan’daki havalimanına İHA saldırısı

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Najran Havalimanı’na İHA ile saldırı düzenledi.


Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın güneybatısında Yemen sınırı yakınlarında yer alan Najran Havalimanı’na İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Suudi basını tarafından Husiler’e ait Kasıf-2 tipi İHA ile düzenlenen saldırıların hava trafiğinin durmasına yol açtığı duyuruldu.


Najran şehrinin Husi saldırılarına daha önce de hedef olmasının ardından 4 yıldır kapalı tutulan Najran Havalimanı, Mayıs ayında yeniden açılarak faaliyete geçmişti. Yemen’de 2011 yılında başlayan iç savaş, hükümeti Husiler karşısında destekleyen Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu’nun müdahil olması üzerine daha da şiddetlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    1. Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    2. KPSS sonuçları açıklandı KPSS 2019-1..
    3. Oto yıkama dükkanında iki kız kardeş..
    4. Muğla'da tekne yangını
    5. Coşkunöz Savunma ve Havacılık’tan..
    6. CHPli belediyeye ait binada Türk..
    7. Konya’da bilim meraklıları Astronomi..
    8. Dünya gençliğinden Eskişehir’de..
    9. Kaynarca’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    10. Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu
    11. KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram..
    12. Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa..
    13. 92 yaşındaki Pakize nine göz nuru..
    14. Rize'de genç kızı darbeden kişi..
    15. Kayserispor'un Avusturya kampı
    16. Sıcaklar asfaltı eritti
    17. Dikmen Vadisi’nde çalışmalar sürüyor
    18. Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a..
    19. Trafiğe açılması beklenen FSM’de son..
    20. "Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin..
    21. 22 yıl sonra şehidin mezarı başında..
    22. Ataşehir’de buzdolabına saklanmış..
    23. İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7..
    24. Şehit polis binlerce kişi tarafından..
    25. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 3..
    26. Su diye asit içen 5 yaşındaki çocuk..
    27. Esed İdlib'de sivilleri vurdu! Ölü ve..
    28. Husiler’den Suudi Arabistan’daki..
    29. Günde 10.000 adım atmak neden önemli?
    30. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı