Husiler’den Suudi Arabistan’daki havaalanına roketli saldırı: 26 yaralı Yemen’de meşru hükümete karşı 26 Mart 2015’te isyan başlatıp başkent Sana’yı ele geçiren Husiler, meşru hükümeti destekleyen koalisyonun lideri Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı’na roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yemen’de meşru hükümete karşı 26 Mart 2015’te isyan başlatıp başkent Sana’yı ele geçiren Husiler, meşru hükümeti destekleyen koalisyonun lideri Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı’na roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Husilerin füze saldırısı sonucu Abha Uluslararası Havaalanı’nda 26 kişinin yaralandığını belirtti. Suudi Arabistan daha önce Husiler tarafından gönderilen iki insansız silahlı hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.

Husiler, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşeyt yakınlarındaki Kral Halit hava üssünü hedeflediklerini açıkladı.

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