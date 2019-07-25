Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii'nin yaptığı ve Husilere ait medya organlarında yer alan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda savaş uçaklarının bulunduğu apronların hedef alındığı bildirildi.

Serii, saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 12 saatte gerçekleştirdiği 21 hava saldırısına karşı düzenlendiğini belirtti.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, önceki gün de aynı üsse İHA'larla saldırı düzenlemişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.