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Husilerden Suudi Arabistan'daki bir askeri karargaha saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetindeki bir askeri karargaha "Bedir F" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
Husilerden Suudi Arabistan'daki bir askeri karargaha saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran vilayetinde bulunan bir askeri karargaha balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Necran'a bağlı Racula bölgesinde yer alan Suudi Arabistan ordusuna ait karargahın "Bedir F" tipi balistik füzeyle vurulduğunu belirtti.

Seri, saldırıda Suudi Arabistan askerlerinden ve Yemen ordusunda görev yapan paralı askerlerden onlarca ölü ve yaralı olduğunu kaydetti.

Askeri sözcü ayrıca söz konusu saldırının, Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin Husilerin sınır bölgelerdeki birliklerine operasyon hazırlığında olduğu yönündeki istihbarat bilgisi üzerine yapıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gün içerisinde yaptığı başka bir açıklamada, son birkaç gündür düzenledikleri saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'ın Necran vilayeti karşısında yer alan Yemen'in El-Cevf vilayetindeki 37 noktayı ele geçirdiklerini belirtmişti.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
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  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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