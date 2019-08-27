0553 313 94 23

Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevziye balistik füze saldırısı

27 Ağustos 2019 Salı 14:44
Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevziye balistik füze saldırısı

YEMEN (AA) - Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetine bağlı Sakam bölgesindeki askeri mevziye balistik füze fırlattığı belirtildi.

İran'ın desteklediği Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Necran'daki Sakam bölgesinde Suudi Arabistan ordusuna ait bir mevziye "Kasım" adlı orta menzilli balistik füzenin fırlatıldığını belirtti.

Füzenin yeni bir tür olduğu ve kısa bir süre önce envantere alındığını ifade eden Seri, füzeye ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Söz konusu balistik füze saldırısına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:44
  1. balistik füze
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Valiliği;Atamohammad Amiri’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı
    1. Aydın Valiliği;Atamohammad Amiri’nin..
    2. Kartal’da park bakım çalışmaları devam..
    3. Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
    4. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü..
    5. Terör örgütü PKK'ya ait hedefler..
    6. Akdamar Kilisesi’ni Kafkas..
    7. Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla..
    8. Rahim ağzı kanserinden korunmanın..
    9. İdeal kiloya ulaştıran çilek ve..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava..
    11. Gençler Dünya 2’ncisi Trakya Birlik’ten
    12. Başkan Atabay, resim sergisinin..
    13. İran'dan 450 kilometre menzilli yeni..
    14. Kütahya’da ’Atatürk, Milli Mücadele ve..
    15. Ankara’da intihar eden Bursalı uzman..
    16. Sökeliler Priene Antik Kenti için bir..
    17. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer..
    18. Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT..
    19. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den..
    20. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali..
    21. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak?..
    22. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    23. İncirliova’da ‘Yankı’ adlı tiyatro ile..
    24. Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür..
    25. "Contemporary Istanbul" 12 Eylül'de..
    26. Bahçeşehir Koleji'nden Muş'a 15 milyon..
    27. Altına yatırım yapan kazanıyor
    28. Zincirleme trafik kazası can pazarına..
    29. Yerli uydu ’LAGARİ’ Türk tarımının..
    30. Çin'in ev sahipliğindeki 2019 FIBA..
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’