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Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevzilere saldırı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:58
Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevzilere saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Necran ile Cazan kentlerindeki askeri mevzilere saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Necran ve Cazan kentlerindeki askeri mevzilere Kasıf-2 tipi SİHA'larla iki saldırı düzenlendiğini belirtti.

Seri, Necran'da Suudi Arabistan ordusuna ait askeri mevzi ile Cazan'daki yeni bir askeri üssün hedef alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:58
  1. Cazan
  2. Husiler
  3. Necran
  4. SİHA
  5. Yemen

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