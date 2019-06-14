0553 313 94 23

Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi

Suudi Arabistan'ın Abha kentindeki havalimanına yönelik saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi

14 Haziran 2019 Cuma 10:58
Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi

SANA/RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı üç gün içinde ikinci kez hedef aldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Muşit kentlerine SİHA ile 5 saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

SİHA'ların herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:58
  1. Husiler
  2. İHA saldırısı
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'taki İslami kuruluştan Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı
    1. Fas'taki İslami kuruluştan..
    2. Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş..
    3. Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki..
    4. İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da..
    5. İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen..
    7. Tütüncü çiftinin karne sevinci
    8. Başarının göstergesi karne değil
    9. Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve..
    10. Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan..
    11. TSKB’den rüzgar enerjisine destek
    12. "Eksperliği sigorta sektörünün..
    13. Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah..
    14. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    15. Bu imam başka imam
    16. İtalyan demiryolu şirketine Özpetek..
    17. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    18. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    19. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    20. Kan bağışçılarına ödül
    21. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    22. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    23. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    24. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    25. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    26. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    27. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    28. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    29. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    30. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'