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Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı!

Yemen topraklarından Cazan kentine atılan balistik füze havada imha edildi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 00:19
Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı!

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Yemen'deki Husilerin fırlattığı balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından imha edildi.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında bugün yer alan haberde, örgütün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ve Yemen hükümetine ait bazı hedeflere yönelik balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor. 

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 00:19
  1. Suudi Arabistan
  2. Husiler

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