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Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki koalisyon güçleri karargahına balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:32
Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Necran ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait karargahın sabah saatlerinde kısa menzilli balistik füzeyle vurulduğunu söyledi.

Söz konusu saldırıda karargahtaki operasyon odasının imha edildiğini belirten Seri, saldırıda aralarında komutanların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Seri, hedef alınan karargahın, Suudi Arabistan-Yemen sınır hattındaki çatışmalarda komuta merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:32
  1. Yemen
  2. Suudi Arabistan
  3. Husiler
  4. Balistik füze saldırısı

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