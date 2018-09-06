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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine atılan ve Suudi Arabistan güçleri tarafından imha edilen balistik füzenin şarapnel parçalarının isabet ettiği 23 kişi yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 01:01
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'daki sivil yerleşim bölgelerine atılan balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

ŞARAPNEL PARÇALARI YARALADI

Füzenin imhası sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 23 kişinin "hafif" şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, Husilerin 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 189 füze attığı, bu saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Necran bölgesi Sivil Savunma Müdürü Yüzbaşı Abdulhalık el-Kahtani, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ikisi çocuk 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kahtani, yaralananlardan 15'inin ayakta, 11'inin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 01:01
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