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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerin Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a attığı bir balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından havada imha edildiği bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 00:34
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran kentine attığı balistik füzeyi imha etti.

Haberde konuyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

Husilerin, Yemen'den Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine attıkları füze sayısı 181'e yükseldi.

Husilerden veya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 00:34
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan

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