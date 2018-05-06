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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin  Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği  bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:34
Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Husiler  tarafından Necran'a fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemi tarafından  düşürüldü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde ise  Necran kentindeki bazı finans merkezlerinin hedef alındığı iddia edilerek,  saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze  sayısı 28'e ulaştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu  yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 132'ye yükseldi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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