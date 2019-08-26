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Husiler'den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 04:16
Husiler'den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

YEMEN (AA) - Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssüne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı yapıldığı bildirildi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Halid Hava Üssüne SİHA'lar ile bombardıman gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, açıklamasında saldırının hava üssündeki iletişim merkezini hedef aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon güçlerinin devam eden ablukası ve saldırılarına dikkat çekilen açıklamada Husilerin Sözcüsü, saldırının buna karşı bir cevap olarak yapıldığına işaret etti.

Koalisyon güçlerinden bombardımana ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 04:16
  1. Husiler
  2. SİHA'lı saldırı
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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