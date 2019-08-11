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Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

11 Ağustos 2019 Pazar 23:58
Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hava üssündeki radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 48 saatte 36 hava saldırısı düzenlediğine işaret eden Seri, söz konusu operasyonun, Yemen halkını hedef alan saldırılar ve devam eden ablukaya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Seri, koalisyonun saldırılarında ölü ve yaralıların bulunduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015 tarihinden bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:58
  1. Husiler
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