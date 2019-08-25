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Husilerden Suudi Arabistan hava üssü ile havalimanına saldırı

25 Ağustos 2019 Pazar 10:25
Husilerden Suudi Arabistan hava üssü ile havalimanına saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü ile Abha Havalimanı'nı hedef aldıklarını açıkladı.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki gözetleme kulesinin Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söyledi.

Seri, saldırlar nedeniyle Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü ayrıca sabah saatlerinde de Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nün İHA'larla hedef alındığını belirtti.

Hava Üssü'ndeki gözetleme kulesinin vurulduğunu kaydeden Seri, söz konusu saldırıları "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına yönelik devam eden saldırıları ve uyguladığı ablukaya bir misilleme" şeklinde nitelendirdi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:25
  1. Abha
  2. halid hava üssü
  3. Husiler
  4. Suudi Arabistan
  5. Yemen

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