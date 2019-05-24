Husilerden "koalisyon saldırısında 13 sivil öldü" açıklaması Husi yönetimine bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti

SANA (AA) - Husiler, Yemen'in Taiz ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivil yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yemen'deki Husi yönetimine bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Maviye ilçesindeki bir petrol istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Hadiri daha fazla bilgi paylaşmazken Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri Husilere ait bir kontrol noktası yakınlarındaki petrol istasyonunu hedef aldı. Saldırıda istasyonda bulunan sivillerden can kayıpları olduğu aktarıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.





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