Husilerden Hudeyde kentine büyük askeri takviye

HUDEYDE (AA) - Yemen'de Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine takviye güç gönderdiği ve yüzlerce militanın bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nin resmi sitesinde yer alan habere göre, Husiler bu sabah Hudeyde kentine takviye güç gönderdi.

Zırhlı araçların yanı sıra resmi güvenlik güçlerine ait kıyafetler giyen yüzlerce Husi militanın, kentin caddelerinde konuşlandığı ve kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.

Husiler, 14 Mayıs'ta hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde ile Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilmeyi tamamladıklarını açıklamıştı. Yemen hükümeti ise Husileri Stockholm Anlaşması'na aykırı bir şekilde limanları kendilerine bağlı unsurlara teslim etmekle suçlamıştı.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.